Covid: il bollettino in Puglia e in provincia di Foggia del 7 settembre 2022

Covid: sono 867 i nuovi casi registrati oggi in Puglia, su 13386 test. Tre le persone decedute.

A livello provinciale, oltre la metà dei contagi è riferita alle province di Bari (278) e Lecce (253). Altri 99 casi sono stati registrati nel Tarantino, 91 nel Foggiano, 84 nel Brindisino, 41 nella Bat. Chiudono il conto 19 casi riferiti a persone residenti fuori regione e 2 di provincia non nota.

Scende a 12618 il numero delle persone attualmente positive. Sul fronte ricoveri, 190 sono i posti letto occupati (183 in area non critica e 7 in terapia intensiva).