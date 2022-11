Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 7 novembre 2022

La nuova settimana in Puglia si apre con 358 nuove positività all'infezione da Covid rilevate e nessun decesso. Solo Bari fa registrare più di 100 nuovi contagi (119); 96 casi sono stati rilevati nel Leccese, 62 in quella di Brindisi, 34 nel Foggiano, 27 nel Tarantino e 15 nella Bat. Altri 5 nuovi contagi si riferiscono a persone residenti fuori regione.

Stabile la situazione delle persone attualmente positivi e dei ricoveri (161 in area non critica e 10 in terapia intensiva).