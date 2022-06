Covid, 320 nuovi positivi nel Foggiano: in Puglia stabili incidenza e casi attivi

È del 14,8% il tasso di positività raccolto oggi in Puglia: su 11729 tamponi sono stati rilevati 1738 casi. Sono 4 i decessi.

L'incidenza resta sotto quota 200 casi per 100mila abitanti; stabile la situazione dei casi attualmente positivi, mentre i pazienti ricoverati scendono a 256 (241 in area medica e 15 in terapia intensiva).

A livello territoriale, 597 sono i casi registrati nel Barese, 321 nella provincia di Lecce, 320 in quella di Foggia, 204 nel Tarantino, 161 nella Bat e 109 nella provincia di Brindisi. Si segnalano, inoltre, 19 positivi residenti fuori regione e 7 di provincia non definita.