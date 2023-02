Covid: 423 casi in Puglia: diminuiscono i ricoverati, 5 persone in terapia intensiva

Covid in Puglia. Sono 423 le persone risultate positive nella giornata di oggi martedì 7 febbraio 2023. Poco più di 8mila i tamponi processati, per un tasso di positività che supera di poco il 5% (5,3%). Il numero dei nuovi contagi accertati oggi è in linea con quello di una settimana fa, quando le positività individuate furono solo sei in meno (417). L’incidenza, dunque, cresce di 0,2 punti rispetto a ieri (da 41,2 a 41,4).

A livello provinciale, la situazione resta invariata (Barletta-Andria-Trani e Taranto le meno colpite), con Foggia che fa registrare un lieve calo (193 casi complessivi negli ultimi sette giorni e incidenza a 32,3).

Il bollettino diramato dalla Regione conferma l’andamento ormai consolidato delle sei province: 160 casi sono stati registrati nella provincia di Bari, 102 nella provincia di Lecce, 53 nella provincia di Taranto, 40 nella provincia di Foggia e in quella di Brindisi. Chiude Barletta-Andria-Trani dove sono state accertate 23 nuove positività. A completare il dato, 4 casi riferiti a residenti fuori regione e 1 di provincia non definita.

Resta stabile il numero delle persone attualmente positive, di poco superiore alle 15mila unità (15093). Sul fronte delle ospedalizzazioni, si osserva una drastica contrazione del numero di ricoverati (ben 20 in meno rispetto a ieri). In particolare, nei reparti di area non critica il numero di presenze è sceso dalle 201 di ieri ai 183 attuali per un tasso di positività che scende sotto il 7%: non accadeva dalla metà del novembre scorso. In flessione ulteriore anche i posti letto occupati in terapia intensiva, passati da 7 a 5 (1% il tasso di occupazione).

In contraltare ai dati appena evidenziati, c’è quello dei decessi. Sono 11 quelli registrati oggi (record del 2023), per un totale di 161 vittime accertate dall’inizio dell’anno in corso. Tanti, troppi, malgrado il dato sia nettamente inferiore a quello dello scorso anno (335) e a quello del 2021 (927).