Covid: il bollettino in Puglia e in provincia di Foggia del 7 febbraio 2022

La settimana in Puglia si apre con 2345 casi, su 31744 tamponi processati, e 4 decessi.

Oltre metà dei contagi è stata rilevata nella provincia di Bari (706) e Lecce (645). Sono, invece, 375 i nuovi positivi nel Foggiano, 209 nella provincia di Taranto, 193 in quella di Brindisi e 187 nella Bat. Chiudono il conto 30 casi, dei quali 17 sono relativi a residenti fuori regione e 13 di provincia non definita.

Resta invariato il dato dei ricoveri, con 750 presenze in area non critica e 70 in terapia intensiva. Stabile (poche decine in più rispetto a ieri) anche il dato dei casi attivi.