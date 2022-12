Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 7 dicembre 2022

Covid: in Puglia sono 1646 i casi registrati nella giornata di oggi e 8 le persone decedute. Continua a crescere l'incidenza, sempre più vicina ai 300 casi ogni 100mila abitanti.

Sale anche il numero delle persone ricoverate: in particolare, quelle nei reparti ordinari dove il tasso di occupazione dei posti letto è prossimo al 10% (9,6%). Sono invece 15 i pazienti che lottano in terapia intensiva (2,8% il tasso di occupazione).

Per quel che riguarda il bollettino odierno, 563 casi sono stati registrati nella provincia di Lecce, 403 in quella di Bari, 181 nella provincia di Taranto, 180 nel Brindisino, 179 nel Foggiano e 120 nella Bat. Altri 14 casi si riferiscono a residenti fuori regione, per 6 casi non è stata individuata la provincia di appartenenza.