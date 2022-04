Covid, la Puglia prende fiato: contagi diminuiti del 18,6%

Scende a 112540 il numero delle persone attualmente positive al Covid-19 in Puglia. Nel bollettino odierno si segnalano 5578 nuovi casi e 14 decessi.

Bari è la provincia più colpita, con quasi 2mila casi (1988); seguono Lecce con 1108, Taranto con 744, Foggia con 714, Brindisi con 576 e Bat con 394. Per altri 11 casi non è stata specificata la provincia di riferimento, mentre 43 persone risultano residenti fuori regione.

Nella giornata che chiude la settimana di monitoraggio, si osserva una ulteriore riduzione dell'incidenza e dei ricoverati. Per quanto riguarda quest'ultimo dato, 680 sono le persone in area non critica, 35 quelle in terapia intensiva (tassi di occupazione al 23,2% e al 6,6%).

Per quel che concerne la situazione dei nuovi contagi, l'incidenza questa settimana si ferma a 1042,7 casi per 100mila abitanti, in netto calo rispetto agli oltre 1200 casi evidenziati dal precedente monitoraggio.

Il dato diventa ancora più rilevante se si confrontano i contagi totali delle ultime due settimane di monitoraggio. Rispetto al periodo 25-31 marzo, quando furono rilevati 50304 nuovi positivi, in Puglia si sono registrati oltre 9300 casi in meno (40946), con un calo del 18,6%.