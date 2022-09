Covid, 196 nuovi positivi nel Foggiano: in Puglia meno di 17mila casi attivi

Sono 1303 i casi registrati oggi in Puglia, su un totale di 11022 tamponi, e 2 le persone decedute. Continua senza sosta la flessione dell’incidenza, scesa a 164,9 casi per 100mila abitanti.

A livello provinciale, Bari fa registrare il dato più alto (345 casi); seguono Lecce (340), Foggia (196), Taranto (195), Brindisi (123) e Bat (75). Si segnalano, inoltre, 29 casi relativi a persone di provincia non definita (6) e residenti fuori regione (23).

Scende a sotto quota 17mila il dato delle persone attualmente positive (16841). Sul fronte ricoveri, si osserva un lieve aumento delle presenze in area non critica. In totale sono 201 i posti letto occupati, 8 dei quali in terapia intensiva.