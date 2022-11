Covid: nessun decesso oggi in Puglia e 844 nuovi casi, 10 persone lottano in terapia intensiva

Sono 844 i nuovi casi di Covid19 registrati oggi, sabato 5 novembre, in Puglia su 6.780 test giornalieri. Non si registra alcun decesso.

I nuovi casi sono così distribuiti: 252 in provincia di Bari, 226 in provincia di Lecce, 115 in provincia di Taranto, 106 nella provincia di Brindisi, 80 in provincia di Foggia e 57 nella Bat. I residenti fuori regione contagiati sono 8.

Sono 12.670 le persone attualmente positive in Puglia, 162 le persone ricoverate in area non critica e 10 le persone in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia sono 1.525.676 i casi totali in Puglia, 213.737 nella provincia di Foggia, 13.038.325 i tamponi processati, 1.503.824 le persone guarite e 9.182 le persone decedute.

Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia del 6 novembre 2022.