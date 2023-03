Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 6 marzo 2023

Covid: sono 82 i nuovi contagi registrati oggi in Puglia su un totale di 2522 tamponi processati. Il tasso di positività è del 3,3%, in linea con quello registrato nei precedenti cinque giorni. Nello specifico, 26 casi sono stati registrati nella provincia di Lecce, 23 nella provincia di Bari, 14 nella provincia di Taranto, 7 nella provincia di Brindisi, 6 nella provincia di Foggia, 5 in quella di Barletta-Andria-Trani. Si segnala, infine, un caso riferito a un residente fuori regione.

Stabile la situazione dei ricoverati: 92 sono le presenze in area non critica, per un tasso di occupazione dei posti letto stabile al 3,3%. Per il quinto giorno consecutivo è sotto la soglia dell’1% (0,8%) il tasso di occupazione nei reparti di terapia intensiva dove risultano presenti 4 pazienti positivi. Il primo bollettino della nuova settimana fa registrare uno zero nella casella dei decessi, che restano 9656.

Sono 228 le persone fin qui decedute nell’anno in corso (3,5 la media giornaliera). Il dato resta nettamente inferiore a quello del 2022 (11,33) e del 2021 (24,8). Per quanto riguarda l’incidenza cumulativa, si osserva un lieve incremento rispetto a ieri, per effetto di un maggior numero di casi registrati oggi rispetto a lunedì scorso (82 vs 64).

La settimana ieri si è conclusa con un totale di 1049 nuovi casi registrati su 27686 tamponi (tasso di positività al 3,8%) e una incidenza di 26,8 casi ogni 100mila abitanti, dati inferiori a quelli riferiti alla settimana 20-26 febbraio. A livello provinciale, situazione stabile con le sole province di Bari (33,1) e Lecce (33,3) che presentano un valore superiore all’incidenza regionale. Foggia è stabile sotto i 18 casi ogni 100mila abitanti (17,4) e resta la seconda provincia dietro Barletta-Andria-Trani (14,5) e davanti a Taranto (24,5).