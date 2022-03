Covid: 380 casi nel Foggiano, 2929 quelli registrati In Puglia. 28 pazienti in terapia intensiva

Sono 2929 i nuovi positivi individuati oggi in Puglia su poco più di 19mila tamponi processati. 2 le persone decedute.

Circa due terzi dei contagi sono stati registrati nelle province di Lecce e Bari (925 e 851 casi); 380 sono i casi rilevati nel Foggiano, 355 nella provincia di Taranto, 176 nella Bat, 207 a Brindisi, 22 relativi a residenti fuori regione e 13 di provincia non definita.

Allo stato, sono 74,339 le persone attualmente positive. Di queste, 543 sono ricoverate in area non critica, mentre 28 sono i pazienti in terapia intensiva.