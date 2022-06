Covid: il bollettino in Puglia e in provincia di Foggia del 6 giugno 2022

Resta stabile la situazione dei ricoveri in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati registrati 631 casi, su 6603 tamponi, e un decesso. In totale, sono 261 i posti letto occupati nei reparti Covid regionali: di questi, 15 sono in terapia intensiva.

Grazie alle oltre 5mila guarigioni registrate, scende a 20352 il numero delle persone attualmente positive. A livello provinciale, Bari, Lecce e Foggia fanno registrare oltre 100 nuovi contagi (173, 147 e 133); 55 sono i casi nel Tarantino, 54 nella Bat e 52 nella provincia di Brindisi. Completano il dato odierno 15 casi di residenti fuori regione e 2 di provincia non definita.