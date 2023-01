Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 6 gennaio 2023

Covid in Puglia. Nella giornata di oggi 6 gennaio 2023 sono stati registrati 1644 nuovi casi di positività all’infezione d Covid-19, su 8648 test processati. Il tasso di positività è del 19%. Sono 5 le persone decedute che fanno salire a 9458 il numero delle vittime accertate dall’inizio dell’emergenza pandemica.

Nello specifico, delle 1644 nuove positività registrate, 524 fanno riferimento alla provincia di Bari, 379 alla provincia di Lecce, 225 alla provincia di Taranto, 192 alla provincia di Brindisi, 189 alla provincia di Foggia, 114 alla provincia di Barletta-Andria-Trani. Completano il dato odierno 21 casi afferenti a persone residenti fuori regione (17) e di provincia non definita (4).

Per quanto riguarda la situazione dei ricoverati, sono 253 i posti letto occupati nei reparti ordinari (-11 rispetto alla giornata di ieri) e 18 le persone in terapia intensiva. Dunque, scende al 9,2% il tasso di occupazione in area non critica, mentre resta ferma al 3,4% la percentuale dei posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva pugliesi.

Sale ancora il dato delle persone attualmente positive, giunto a quota 18853. Il dato di oggi determina una flessione dell’incidenza. Il dato regionale di oggi si attesta sui 278,2 casi per 100mila abitanti.

A livello provinciale, Foggia resta la seconda provincia con il dato più basso (229,8) dietro alla provincia di Barletta-Andria-Trani (188); a seguire, Taranto, Bari, Brindisi e Lecce.

Dall’inizio della pandemia, sono stati registrati 1.606.746 casi totali, così suddivisi: 514.048 nella provincia di Bari, 134.830 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 153.771, nella provincia di Brindisi, 223.917, nella provincia di Foggia, 341.466, nella provincia di Lecce, 216.431, nella provincia di Taranto, 16.933 casi relativi a residenti fuori regione, 5.350 di provincia non definita.