Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 6 febbraio 2023

Covid in Puglia. La nuova settimana si apre con il numero di casi più basso registrato dall’inizio dell’anno: infatti, sono soltanto 69 le nuove positività registrate oggi a fronte di poco più di duemila tamponi processati (2008). Ma il dato odierno non è soltanto il più basso dall’inizio del 2023. Era da quasi 16 mesi che un bollettino della Regione non riportava così pochi casi. Per trovare un dato più basso bisogna risalire addirittura al 18 ottobre 2021, quando i casi rilevati furono 42. Un discorso analogo lo si può fare per la provincia di Foggia, che con le sole 8 nuove positività raccoltE, fa registrare il numero di casi più basso dall’11 ottobre 2021.

Prosegue la riduzione dell’incidenza cumulativa in Puglia, oggi giunta a 41,2 casi ogni 100mila abitanti. Comparandola con le incidenze di lunedì 30 e 23 gennaio, si evidenzia una flessione rispettivamente del 28,7% e 52,1%. A livello provinciale, numeri bassissimi si rilevano a Barletta-Andria-Trani (20,6) e Taranto (25,1). Foggia è la terza per incidenza con 34,3 casi per 100mila abitanti, davanti a Brindisi (39). È di poco superiore alla media regionale il dato di Bari (46,1), mentre resta Lecce la provincia più colpita (seppur con numeri in calo).

Fortunatamente, oggi si registra uno zero alla voce decessi: non accadeva dal 22 gennaio scorso. Il totale delle vittime resta fermo a 9578; sono invece 150 le morti accertate in Puglia dall’inizio del 2023, per una media di 4 vittime al giorno. Nello stesso periodo dello scorso anno le vittime accertate furono 331 (quasi 9 al giorno), nel 2021 addirittura 919 (quasi 25 al giorno). Resta invariata, rispetto a ieri, la situazione relativa alle ospedalizzazioni. Nei reparti ordinari sono 201 le persone ricoverate (7,4% il tasso di occupazione). Come ieri, sono 7 le persone positive ricoverate nelle terapie intensive pugliesi dove il tasso di occupazione dei posti letto resta di poco superiore all’1% (1,3%).