Covid, quasi 2700 nuovi casi e 8 morti in Puglia

Covid: supera quota 17mila il numero delle persone attualmente positive in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati registrati 2699 casi e 8 decessi. Nella sola provincia di Lecce si registrano ben 901 nuovi positivi, 666 nel Barese. Nel Tarantino sono state riscontrate 341 nuove positività, 338 nel Foggiano, 269 nella provincia di Brindisi. Chiude la Bat con 154 casi. Nel dato si aggiungono altri 30 casi di persone residenti fuori regione (22) o di provincia non definita (8). Per quel che concerne i ricoverati, 249 pazienti sono collocati nei reparti ordinari, 14 in terapia intensiva.