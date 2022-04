Covid, cala ancora l'incidenza in Puglia: quasi 2mila casi in meno rispetto a una settimana fa

Sono 5773 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19 individuati oggi in Puglia, su un totale di 4757 tamponi (16,6% il tasso di positività), e 16 decessi.

Anche per quanto riguarda il dato odierno si osserva una riduzione dei casi rispetto alla settimana scorsa. Sette giorni fa, infatti, in Puglia si registrarono quasi 2mila casi in più. Scende, di conseguenza, ancora l'incidenza, giunta a 1082,2 casi per 100mila abitanti.

Per quanto riguarda le province, Bari sfiora i 2mila casi (1974), seguita da Lecce con 1188. Sono 876 le nuove positività accertate nella provincia di Taranto, 687 quelle nel Foggiano, 567 nella provincia di Brindisi e 397 nella Bat. Si segnalano, infine, 54 casi riferiti a residenti fuori regione e 30 di provincia non definita.

In lieve calo i ricoverati: 688 sono le persone in area non critica, 36 in terapia intensiva. Grazie alle oltre 7mila guarigioni registrate, scende a 113347 il numero delle persone attualmente positive.