Covid: il bollettino in Puglia e in provincia di Foggia del 5 settembre 2022

È stabile sotto il 10% il tasso di positività in Puglia: sono 352 i casi rilevati oggi su un totale di 3735 tamponi processati. Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi.

Il 63% dei casi è stato registrato nelle province di Bari (112) e Lecce (109). Nel Foggiano sono 38 i casi odierni, 35 nel Tarantino, 31 nella provincia di Brindisi, 15 nella Bat. Altri 12 casi sono riferiti a residenti fuori regione (9) e di provincia in definizione (3).

Pressoché stabile il dato delle persone attualmente positive, mentre resta inalterato il dato dei ricoverati (185 in area medica e 7 in terapia intensiva).