Covid: oggi 1.146 nuovi casi e due morti in Puglia

Sono 1.146 i nuovi casi di Covid19 registrati oggi, sabato 5 novembre, in Puglia su 7.893 test giornalieri. Due persone sono decedute.

I nuovi casi sono così distribuiti: 324 in provincia di Bari, 318 in provincia di Lecce, 161 in provincia di Brindisi, 145 nella provincia di Taranto, 124 in provincia di Foggia e 60 nella Bat. I residenti fuori regione contagiati sono 11 e 3 casi sono ancora in via di attribuzione alle relative province.

Sono 12.883 le persone attualmente positive in Puglia, 161 le persone ricoverate in area non critica e 9 le persone in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia sono 1.524.832 i casi totali in Puglia, 213.657 nella provincia di Foggia, 13.031.545 i tamponi processati, 1.502.767 le persone guarite e 9.182 le persone decedute.

Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia del 5 novembre 2022.