Covid: oggi in Puglia altri due decessi e 100 nuovi casi, 4 persone ricoverate in terapia intensiva

Sono 100 i nuovi casi di Covid19 registrati oggi, domenica 5 marzo, in Puglia su 3.347 test giornalieri. Due persone sono decedute.

I nuovi casi sono così distribuiti: 35 in provincia di Bari, 26 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto, 11 in provincia di Brindisi, 10 nella provincia di Foggia e 5 nella Bat. Un caso precedentemente annoverato tra quelli dei residenti fuori regionale è stato attribuito alla relativa provincia.

Sono 2.903 le persone attualmente positive in Puglia, 90 le persone ricoverate in area non critica e 4 le persone in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia sono 1.627.214 i casi totali in Puglia, 226.171 nella provincia di Foggia, 13.827.702 i tamponi processati, 1.614.655 le persone guarite e 9.656 le persone decedute.

Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia del 5 marzo 2023.