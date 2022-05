Covid: il bollettino in Puglia e in provincia di Foggia del 5 maggio 2022

Oggi in Puglia sono stati registrati 3908 nuovi casi, su 22779 tamponi, e 12 decessi. Rispetto a giovedì scorso si osserva una riduzione di quasi 400 casi. Scende ancora il dato dele persone attualmente positive, giunto a 97105, così come quello delle persone ricoverate in area non critica (521). Restano 25 le persone in terapia intensiva.

Per quel che concerne i dati delle province, quasi metà dei casi sono stati riscontrati nel Barese (1404). Taranto è la seconda provincia più colpita, con 695. Seguono Lecce con 671, Foggia con 442, Brindisi con 406 e Bat con 246. Ulteriori 44 casi si riferiscono a residenti fuori regione (36) e a persone di provincia non definita.

Con i casi di oggi la Puglia chiude la settimana di monitoraggio con il tasso di ricoveri in costante calo, ma soprattutto con l'incidenza più bassa degli ultimi due mesi. Nel giro di una settimana i casi ogni 100mila abitanti sono scesi da 860,7 di una settimana fa ai 640,8 di oggi. Oltre 16mila in meno sono i casi riscontrati nel periodo 29 aprile-5 maggio, rispetto alla precedente settimana di monitoraggio.