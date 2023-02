Covid, 161 nuovi casi e due decessi in Puglia. Tasso di positività al 3,8%

Sono 161 i casi Covid rilevati oggi, domenica 5 febbraio 2023, in Puglia. Il dato è emerso sui 4.239 test giornalieri processati ogggi. Il tasso di positività di attesa sul 3,8%.

In particolare si segnalano 49 nuovi casi nel Barese, 7 nella Bat, 27 nel Foggiano, 55 nel Leccese, 9 nel Tarantino, 15 nel Brindisino. Per quanto riguarda i residenti fuori regione si registra un caso tolto dal database. Due i decessi riportati nelle ultime 24 ore in Puglia. Calano a 15.108 le persone attualmente positive mentre i ricoverati sono 208, di cui 201 in area non critica e 7 in terapia intensiva.