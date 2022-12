Covid, nel Foggiano incidenza aumentata del 34% in una settimana

Per il secondo giorno di fila non si registrano decessi in Puglia, dove oggi sono stati registrati 725 nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19 su quasi 11mila tamponi processati.

Anche il dato odierno evidenzia una crescita dell'incidenza diffusa. In particolare, la provincia di Foggia (81 casi oggi) fa riscontrare un incremento del numero di casi ogni 100mila abitanti del 34%, ben oltre il dato regionale (+19,4% rispetto all'incidenza di una settimana fa).

Oltre un terzo dei nuovi contagiati appartiene alla provincia di Lecce (260 casi); si ferma poco sotto le 200 unità Bari (193), mentre Brindisi fa registrare 78 nuovi casi, la Bat 54 e Taranto 51. Altri 8 casi si riferiscono a persone residenti fuori regione (7) e di provincia non definita (1).

In crescita i ricoverati nei reparti ordinari, saliti a 225 (tasso di positività all'8,2%) mentre restano 18 i pazienti in terapia intensiva.