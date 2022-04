Covid: scende l'incidenza in Puglia, ma crescono i ricoverati nei reparti ordinari

Nella giornata di oggi sono stati registrati in Puglia 8441 casi e 16 decessi. La consueta e ormai pronosticabile impennata del martedì, però, evidenzia ulteriormente la flessione dell’incidenza. Rispetto a martedì scorso, infatti, in Puglia sono stati registrati quasi 2400 nuovi positivi in meno.

Pertanto, il numero di casi per 100mila abitanti scende a 1130,8.

Tre province fanno registrare più di mille casi: si tratta di Lecce (1759), Taranto (1162) e Foggia (1089). Ben 2967 i casi nella provincia di Bari, oltre il 25% del dato totale. Nel Brindisino e nella Bat sono stati rilevati rispettivamente 888 e 513 casi. Si segnalano, inoltre, 46 casi riferiti a residenti fuori regione e 17 di provincia non definita.

Grazie alle oltre 10mila guarigioni accertate, scende ancora il numero delle persone attualmente positive. Per converso, si riavvicina alle 700 unità il dato delle persone ricoverate in area non critica (690). Restano 40 i positivi in rianimazione.