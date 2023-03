Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 4 marzo 2023

Covid: nessuna novità per quanto riguarda la situazione epidemiologica in Puglia. Nel penultimo giorno della settimana il bollettino epidemiologico della Regione segnala la presenza di 120 nuovi casi positivi all’infezione da Covid-19, su un totale di 3570 tamponi processati. Il rapporto percentuale fra test effettuati e positività registrate è del 3,4%. Anche i numeri di oggi evidenziano l’ennesimo calo dell’incidenza. Rispetto a sabato scorso, infatti, sono stati rilevati 73 casi in meno a fronte di una ventina di tamponi in più.

L’incidenza cumulativa, dunque, scende a 27,6 casi ogni 100mila abitanti, valore sempre in linea con quello pre-Omicron, ovvero registratosi nell’autunno del 2021. Restano soltanto due le province con un dato superiore a quello regionale, ovvero Bari (32,8) e Lecce (35,5) anche se entrambi sono in calo rispetto ai giorni scorsi. Foggia si conferma la provincia con la seconda incidenza più bassa (17,2) dietro a Barletta-Andria-Trani (13,4) e davanti a Taranto (24.5) e Brindisi (27,1). Dei 120 casi odierni, 39 sono stati riscontrati nella provincia di Lecce, 33 nella provincia di Bari, 13 nella provincia di Foggia, 12 nel Tarantino; stesso numero di contagi (11) nelle province di Brindisi e Barletta-Andria-Trani. Il 120° caso si riferisce a una persona per la quale non è stata ancora definita la provincia di residenza. Notizie sempre migliori arrivano dai dati delle ospedalizzazioni.

Nei reparti di area non critica, infatti, il numero di presenze scende nuovamente sotto quota 100 (95 persone ricoverate). Non accadeva dal 22 settembre 2022. Restano 4 i posti letto occupati in terapia intensiva. In generale, è dal 4 agosto 2021 che il numero complessivo dei ricoverati nei reparti Covid non scendeva sotto la soglia delle cento unità. All’epoca, erano 96 i posti letto occupati, seppur con una diversa distribuzione (84 nei reparti ordinari e 12 in terapia intensiva).