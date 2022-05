Continua a crollare l'incidenza in Puglia: 25 persone in terapia intensiva

Crolla l’incidenza in Puglia: dopo il picco settimanale di ieri (4766 casi), oggi sono stati registrati 3101 nuovi positivi, su 20136 tamponi (15,4% il tasso di positività). Sono 650,6 i casi per 100mila abitanti, dato più basso negli ultimi 56 giorni, in netto calo rispetto a ieri (776,2 casi).

A livello provinciale, 1179 sono i casi nel Barese, 574 nel Leccese, 487 nella provincia di Taranto, 334 nella provincia di Foggia, 321 nel Brindisino e 170 nella Bat. Completano il dato altri 36 casi tra residenti fuori regione (27) e di provincia non definita (9).

Grazie alle quasi 11mila guarigioni negli ultimi due giorni, scende sotto quota 100mila il numero delle persone attualmente positive. Stabile il dato delle persone in terapia intensiva (25), mentre 545 sono le persone ricoverate in area non critica.

Resta alto il numero dei decessi, 26 tra ieri e oggi, per un totale di 8319 vittime dall’inizio della pandemia.