Covid: la curva dei contagi continua a salire, ma è stabile la situazione nelle terapie intensive

Covid, la nuova settimana in Puglia si apre con 3649 nuovi casi su 11389 tamponi processati. Il tasso di positività è del 32%. Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi.

Bari è l'unica provincia a far registrare oltre mille casi (1099); ci si avvicina Lecce (977), mentre nel Foggiano sono 391 le nuove positività accertate. Ben 427 i casi nel Brindisino, 377 nella provincia di Taranto e 318 nella Bat. Completano il dato altri 60 casi tra persone residenti fuori regione (55) e di provincia non ancora definita (5).

Sul fronte ricoveri, si osserva un nuovo aumento delle presenze in area non critica (373, con tasso di occupazione vicino al 13%), mentre resta fermo a 14 il numero di pazienti in terapia intensiva.