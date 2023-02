Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 4 febbraio 2023

Covid in Puglia. Si mantiene stabile, sotto il profilo dei numeri assoluti, la curva dei contagi in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati registrati 203 nuovi casi a fronte di 4388 tamponi processati. Il tasso di positività è al 4,6%, il più basso di questa settimana. Rispetto a sabato scorso, invece, sono state accertate 90 nuove positività in meno.

Questo calo determina una nuova discesa dell’incidenza cumulativa che in Puglia si attesta a 43,9 casi ogni 100mila abitanti. Per trovare un dato più basso bisogna tornare al 30 novembre del 2021. Discorso analogo per la provincia di Foggia, dove l’incidenza è di 34,3 casi per 100mila abitanti, la terza più bassa in tutta la regione, dietro a Barletta-Andria-Trani (25) e Taranto (29).

Rispetto al bollettino di ieri si evidenza una ulteriore flessione dei ricoverati. In totale, sono 211 i posti letto attualmente occupati: di questi, 203 nei reparti di area non critica (tasso di occupazione dei posti letto al 7,5%), mentre resta invariato il dato dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive della regione (8, per un tasso di positività dell’1,5%).

Analizzando i dati odierni, il numero più alto di nuovi contagi accertati si registra ancora nella provincia di Bari (75 casi); segue la provincia di Lecce con 60 nuove positività rilevate. Non arrivano a 20 casi le altre quattro province: a Brindisi i nuovi contagiati sono 19, nel Foggiano sono 18, uno in meno nella provincia di Taranto. Chiude Barletta-Andria-Trani con solo 10 positivi. Completano il dato di oggi, 2 casi di persone residenti fuori dalla Puglia e altrettanti che si riferiscono a persone per le quali la provincia di appartenenza è ancora in definizione.

Come ieri, anche oggi si registrano in Puglia 3 nuovi decessi. Il numero complessivo di vittime sale, pertanto, a 9576, mentre sono 148 le vittime fin qui accertate dall’inizio dell’anno. Un dato ancora elevato, malgrado sia evidente la differenza rispetto ai medesimi periodi del 2022 (319 morti) e 2021 (859).