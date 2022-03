Covid: torna a scendere l'incidenza in Puglia

Emergenza Covid: nell’ultimo giorno di marzo la Puglia fa registrare 7129 casi (36781 i tamponi processati) e 16 decessi.

Bari è la sola provincia a far registrare più di 2mila contagi (2340), mentre Lecce è l’unica a superare quota mille (1838). Nella giornata di oggi nel Foggiano si rilevano 844 casi, sei in più rispetto alla provincia di Taranto. Seguono Brindisi con 680 e Bat con 510 casi. A completare il dato, 23 casi di provincia non definita e 56 afferenti a residenti fuori regione.

Scende a 656 il numero dei posti letto occupati nei reparti ordinari, mentre torna a 38 (+2 rispetto a ieri) il dato delle terapie intensive.

Con il dato di oggi la Puglia chiude la settimana di monitoraggio con una incidenza in flessione sia rispetto al dato di ieri, che a quello dello scorso giovedì quando i casi per 100mila abitanti erano oltre 1350. Oggi l’incidenza è scesa a 1281 casi. Complessivamente, nel periodo 25-31 marzo si sono registrati quasi tremila casi in meno rispetto alla settimana precedente, a fronte di un aumento dei tamponi.