Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 31 gennaio 2023

Covid in Puglia. Anche i dati relativi all’ultimo giorno di gennaio confermano l’andamento epidemiologico in Puglia: nel consueto picco del martedì i casi rilevati sono solo 417, ovvero 243 in meno rispetto a martedì scorso, a fronte, però, di un numero superiore di tamponi (8520 vs 7914 di una settimana fa), con un tasso di positività inferiore al 5% (4,9%).

Secondo quanto riporta il bollettino epidemiologico diramato dalla Regione Puglia, 165 nuovi casi sono stati rilevati nella provincia di Bari, 101 nella provincia di Lecce, 52 nel Foggiano, 39 nella provincia di Taranto, 35 nella provincia di Brindisi e 17 nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Si contano anche 6 nuove positività riferite a persone residenti fuori regione e 2 di persone la cui provincia di appartenenza non è stata definita.

L’incidenza cumulativa continua a diminuire. È di 51,8 il dato relativo ai casi ogni 100mila abitanti. Per trovare una incidenza regionale così bassa, bisogna tornare al 4 dicembre 2021, oltre un anno fa, ovvero prima dell’avvento della variante Omicron. Restano tre Barletta-Andria-Trani con 33,5, Foggia con 38 e Taranto con 39,8) le province con una incidenza inferiore al dato regionale. Di poco superiore quella di Brindisi (54,8), mentre sono quasi equivalenti (60 e 60,7) i dati di Bari e Lecce.

Per quel che concerne la situazione nei reparti Covid, si registra un lieve incremento delle persone ricoverate in area non critica (da 210 a 220) dove risultano occupati l’8,1% dei posti letto disponibili. Sono invece 9 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (1,7% il tasso di occupazione.

Sono invece 7 i decessi registrati oggi per un totale di 131 vittime accertate nel mese di gennaio. L’anno scorso furono 228 (7,3 la media giornaliera), 720 nel 2021 (media giornaliera di 23,2).