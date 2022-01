Covid, 382 casi nel Foggiano: in Puglia oltre 2600 nuovi positivi e 17 morti

Contagi e tamponi in calo in Puglia. La settimana si apre con 2638 casi su 27689 tamponi (tasso di positività sotto il 10%). Nel dettaglio, 824 nuovi positivi sono stati individuati nel Barese, 594 nella provincia di Lecce, 382 in quella di Foggia, 311 nel Brindisino, 265 nella provincia di Taranto e 233 nella Bat. Completano il dato altri 39 casi, dei quali 21 attribuiti a residenti fuori regione e 8 di provincia non ancora definita.

Alto il numero dei decessi, ben 17. Il totale delle vittime pugliesi sale a 7215.

In calo, invece, i numeri delle persone attualmente positive (poco più di 137mila) e dei ricoverati (728 in area non critica e 59 in terapia intensiva).