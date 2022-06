Covid, incidenza in Puglia aumentata del 60% in una settimana

Covid in Puglia: nella giornata di oggi sono stati registrati 5314 casi (poco più di 12mila i tamponi) e 7 decessi. Bari è la provincia più colpita con 1621 nuovi positivi accertati; seguono Lecce con 1109, Taranto con 775, Foggia con 716, Brindisi con 517 e Bat con 468. Si segnalano, inoltre, 88 casi riferiti a residenti fuori regione e 20 di provincia non definita.

Sfiora quota 47mila il dato delle persone attualmente positive, in costante crescita da giorni. In aumento anche i ricoverati: 314 persone (10,8% il tasso di occupazione dei posti letto) sono collocate nei reparti ordinari e 14 (2,6%) in terapia intensiva.

La Puglia chiude la settimana di monitoraggio con una incidenza di 788,4 casi per 100mila abitanti, con un incremento del 60% rispetto a una settimana fa.