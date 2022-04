Covid: il bollettino in Puglia e in provincia di Foggia del 30 aprile 2022

La Puglia chiude il mese di aprile con 4252 casi su 25920 tamponi processati. Il tasso di positività è in calo rispetto a ieri (dal 17,6% al 16,4%). In calo anche l’incidenza, che scende sotto quota 800 (773,2 casi per 100mila abitanti). Resta alto ancora il dato dei decessi, 17 quelli registrati oggi.

Per quanto riguarda i contagi, Bari fa registrare 1481 casi, Lecce 853, Taranto 591, Foggia 535, Brindisi 471, Bat 267. Altri 35 casi fanno riferimento a residenti fuori regione, 19 a positivi di provincia non nota.

Grazie agli oltre 5mila guariti, torna a diminuire sensibilmente il numero delle persone attualmente positive (103543), mentre resta stabile il dato dei ricoveri.