Covid: 3696 casi e 9 decessi in Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 3696 casi su 27636 tamponi e 9 decessi. Il numero più elevato di contagi è stato registrato nella provincia di Lecce (1170); seguono Bari con 923, Foggia con 540, Taranto con 419, Brindisi con 323, Bat con 285. Completano il dato odierno 22 casi di residenti fuori regione e 14 di provincia in definizione.

Scende a 75505 il numero delle persone attualmente positive. Stabile il dato dei ricoverati con 580 presenze in area non critica e 35 posti letto occupati in terapia intensiva.

Per la seconda settimana resta (ampiamente) sotto la soglia del 10% il tasso di occupazione nelle terapie intensive, condizione necessaria per ottenere il ritorno in zona bianca a partire da lunedì prossimo.

Con il dato di oggi la Puglia chiude la settimana di monitoraggio con una incidenza di 564,5 casi per 100mila abitanti (120 casi in meno rispetto a una settimana fa) e oltre 6700 casi totali in meno rispetto a quelli rilevati nel periodo 18-24 febbraio.