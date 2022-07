Covid, dopo oltre 40 giorni nessun decesso in Puglia: stabile la situazione dei ricoverati

Supera quota mille l'incidenza in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati riscontrati 5440 nuovi casi su 18537 tamponi processati. Per la prima volta dopo quaranta giorni non si registrano decessi.

Anche oggi oltre metà dei contagi sono stati riscontrati nelle province di Bari (1555) e Lecce (13289). Ben 715 sono le nuove positività accertate nel Tarantino, 641 quelle nel Brindisino, 616 nella provincia di Foggia e 486 nella Bat. Completano il dato 88 casi fuori regione e 11 di provincia non definita.

Aumenta lievemente il numero degli ospedalizzati: 341 sono le persone collocate in area non critica e 14 in terapia intensiva.

Con i dati di oggi supera, la provincia di Bari supera i 400mila contagi registrati dall'inizio dell'epidemia. Sono quasi 180mila le positività totali nel Foggiano.