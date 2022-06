Covid, in Puglia incidenza sotto quota 200

Pochi tamponi (5698) e una riduzione sensibile dei casi: sono 430 le nuove positività all'infezione da Covid-19, rilevate in Puglia nella giornata di oggi. Una flessione che giunge all'indomani di un festivo, come spesso accade. Il tasso di positività scende al 7,5%, uno dei più bassi dell'anno.

Sono 2 i decessi, per un totale di 8517 vittime dall'inizio della pandemia.

Crolla anche l'incidenza, che scende per la prima volta sotto i 200 casi per 100mila abitanti (182,6), situazione che non si verificava dal 27 dicembre scorso.

A livello provinciale, Bari e Lecce sono le uniche province a far registrare più di 100 casi (rispettivamente 139 e 108); 67 sono i contagi nel foggiano, 36 nella provincia di Taranto, 37 nella Bat, 32 nel Brindisino. Completano il dato 8 casi di residenti fuori regione e 3 di provincia non nota.

Stabile la situazione degli attualmente positivi; sul fronte ricoveri, salgono a 18 le persone in terapia intensiva, mentre scendono a 252 i posti letto occupati nei reparti ordinari.