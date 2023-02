Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 3 febbraio 2023

Covid in Puglia. Sono 271 i nuovi casi di positività all’infezione da Covid-19 registrati nella giornata di oggi in Puglia. 5036 i tamponi processati per un rapporto percentuale tra test e positività evidenziate che si attesta al 5m4%. Nel bollettino epidemiologico diramato dalla Regione Puglia si evidenzia una situazione di stabilità rispetto alla giornata di ieri.

Il picco giornaliero appartiene alla provincia di Bari, dove sono state riscontrate 81 nuove positività; cinque in meno i casi registrati nella provincia di Lecce; nel Foggiano sono 37 i nuovi contagi rilevati, 33 quelli nella provincia di Brindisi, 26 nella provincia di Taranto. Chiude la provincia di Barletta-Andria-Trani con 15 casi. Si segnalano, inoltre, 3 nuove positività riferite a persone residenti fuori dalla Puglia.

Nel raffronto con il bollettino di una settimana fa la differenza è di un solo caso; venerdì scorso, infatti, i positivi riscontrati furono 270. Il che determina un aumento, seppur impercettibile, dell’incidenza che passa dai 46,1 casi per 100mila abitanti di ieri ai 46,2 odierni. In tre province su sei l’incidenza cumulativa risale: Brindisi (45,3 vs 43,2), Foggia (34,8 vs 32,9) e Lecce (63,7 vs 61,1). Taranto sopravanza Foggia e diventa la seconda provincia con l’incidenza più bassa in Puglia. Resta altalenante la situazione delle ospedalizzazioni.

I dati regionali odierni evidenziano una flessione delle presenze sia nei reparti ordinari, dove il tasso di occupazione dei posti letto è sceso al 7,9% (da 225 a 214 ricoverati), che nelle terapie intensive, dove il tasso scende all’1,5% (da 10 a 8 ricoverati).

Sono invece 3 i decessi accertati oggi, per un totale di 9573 vittime riscontrate dall’inizio dell’emergenza pandemica e 145 nei primi 34 giorni del 2023.