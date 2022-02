Covid, nel Foggiano poco più di mille nuovi casi: in Puglia inizia a scendere la curva dei contagi

Oggi in Puglia sono stati processati 62166 tamponi: i casi registrati sono 7130, dei quali 2129 nella provincia di Bari, 1723 nella provincia di Lecce, 1056 nella provincia di Foggia, 937 in quella di Taranto, 608 nel Brindisino e 597 nella Bat. Infine, ci sono altri 80 casi tra residenti fuori regione (40) e di provincia non definita (40).

Sono 13 le persone decedute, per un totale di 7283 vittime.

Per quanto riguarda i ricoverati, 683 sono i posti letto occupati in area non critica e 60 quelli in terapia intensiva. Il dato odierno, che è quello preso in considerazione nel report settimanale di monitoraggio dell’Iss, evidenzia un calo dei tassi di occupazione sia nella terapia intensiva (dal 12,5% all’11,3%) che in area medica (dal 24,2% al 23,7%).

La Puglia chiude il periodo di monitoraggio con 46623 casi totali e un tasso di positività del 12,1%. Malgrado i numeri siano ancora piuttosto elevati, per la seconda settimana consecutiva si osserva una flessione dei casi, oltre 10mila in meno rispetto al periodo 21-27 gennaio (56690).