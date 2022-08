Covid: oggi altri 3.228 casi e 6 decessi in Puglia, 18 persone lottano in terapia intensiva

Sono 3.228 i nuovi casi di Covid19 registrati oggi, mercoledì 3 agosto, in Puglia su 18.671 test giornalieri. Sei persone sono decedute.

I nuovi casi sono così distribuiti: 935 in provincia di Bari, 787 in provincia di Lecce, 483 in provincia di Taranto, 392 nella provincia di Foggia, 307 in provincia di Brindisi e 229 nella Bat. I residenti fuori regione contagiati sono 89 e 6 casi sono ancora in via di attribuzione alle relative province.

Sono 51.526 le persone attualmente positive in Puglia, 463 le persone ricoverate in area non critica e 18 le persone in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia sono 1.407.698 i casi totali in Puglia, 200.559 nella provincia di Foggia, 12.170.343 i tamponi processati, 1.347.333 le persone guarite e 8.839 le persone decedute.

Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia del 3 agosto 2022.