Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 29 settembre 2022

È del 14,2% il tasso di positività rilevato in Puglia, dove nella giornata di oggi sonos tate riscontrate 1310 nuove positività e un decesso. Con il dato di oggi la Puglia chiude il periodo di monitoraggio (relativo alla settimana 23-29 settembre) con una incidenza di 181 casi per 100mila abitanti e 7080 nuovi contagi complessivi, in aumento del 32,2% rispetto alla settimana precedente.

A livello provinciale, oltre il 50% dei casi si riferiscono alle province di Bari (394) e Lecce (340). Sono 179 i casi nel Foggiano, 177 nel Tarantino, 150 nella provincia di Brindisi e 58 nella Bat. Si segnalano, infine, 10 casi di residenti fuori regione e 2 di persone di provincia non definita.

Supera quota 11mila il numero delle persone attualmente positive. Sul fronte delle ospedalizzazioni, restano 5 i pazienti in terapia intensiva dove non si sono registrati nuovi ingressi negli ultimi otto giorni. Salgono a 117 le persone ricoverate nei reparti ordinari.