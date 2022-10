Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 29 ottobre 2022

Sale in Puglia il numero delle persone ricoverate nei reparti Covid. Sono in totale 193 i posti letto occupati, 10 dei quali in terapia intensiva. Sul fronte delle nuove positività, invece, continua la lenta discesa dell'incidenza. Dei 1213 casi odierni (8653 i tamponi processati), 388 sono stati registrati nel Barese, 373 nella provincia di Lecce, 152 in quella di Taranto, 125 nella provincia di Brindisi, 103 nel Foggiano, 55 nella Bat, 15 sono riferiti a residenti fuori regione, 2 a persone di provincia non definita.

Sono 3 i decessi, per un totale di 9167 vittime accertate dall'inizio dell'emergenza. Scende a 14162 il numero degli attualmente positivi.