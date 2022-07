Covid: il bollettino in Puglia e in provincia di Foggia del 29 luglio 2022

Anche il terzultimo giorno di luglio conferma l’andamento della curva dei contagi. Con i 3654 casi registrati oggi, l’incidenza scende sotto quota 800 (765,2 casi per 100mila abitanti).

Nessuna provincia fa registrare più di mille nuovi positivi: Bari si ferma a 994, seguita da Lecce (816), Taranto (650), Foggia (477), Brindisi (367) e Bat (252). Si segnalano, inoltre, 80 casi di residenti fuori regione e 18 di provincia ignota.

Sono 63952 le persone attualmente positive, mentre scendono di due unità i ricoverati (487 in area non critica e 19 in rianimazione).

Con i 3 decessi di oggi sale a 8810 il numero complessivo delle vittime accertate dall’inizio della pandemia.