Covid, oltre 6500 nuovi casi in Puglia: risale il numero dei ricoverati

Schizza sempre più in alto l’incidenza dei casi Covid in Puglia, dove oggi sono stati registrati 6577 casi, su 27123 tamponi, e 6 decessi. Bari e Lecce le uniche province a far registrare oltre 1500 casi; Foggia si ferma a 919 contagi. Seguono Taranto (792), Brindisi (625) e Bat (623). Concludono il dato 93 residenti fuori regione risultati positivi insieme ad altre 30 persone di provincia non ancora definita.

In rialzo anche le ospedalizzazioni: 299 sono le persone collocate in area medica e 12 quelle in terapia intensiva. Con i dati di oggi, la Puglia supera quota 1,2 milioni di casi totali registrati dall’inizio della pandemia.