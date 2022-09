Covid: risale la curva dei contagi in Puglia

Covid: anche i dati diramati oggi dal Dipartimento prevenzione della Regione, confermano la sempre più vigorosa risalita della curva dei contagi. Sono 1359 i casi registrati oggi su 10075 tamponi processati (tasso di positività al 13,5%). L'incremento si evidenzia raffrontando il bollettino odierno a quello dello stesso giorno della settimana scorsa, quando le nuove positività emerse furono oltre 500 in meno (814). Alto anche il numero dei decessi, ben 10.

Non cambia la distribuzione territoriale dei casi: Bari e Lecce la fanno da padrone con 498 e 312 casi. Seguono Taranto (162), Foggia (158), Brindisi (133) e Bat (67). L'aumento dei casi giornalieri determina anche una risalita delle persone attualmente positive, che sfonda nuovamente il tetto delle 10mila unità. In risalita anche il dato dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari, mente scende sotto l'1% il tasso di occupazione nelle terapie intensive dove risultano ricoverate solo 5 persone in tutta la regione.