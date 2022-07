Covid: diminuiscono i casi, ma non i decessi: 42 vittime negli ultimi quattro giorni

Scende a 810,4 l’incidenza di casi in Puglia. Anche il numero di nuove positività accertate oggi (4431) evidenzia una netta flessione rispetto alla scorsa settimana (oltre 1500 casi in meno). Stabile il tasso di positività, che si attesta al 21,3%.

Resta però alto il numero dei decessi, con i 9 di oggi sale a 42 il numero delle vittime registrate negli ultimi 4 giorni (+14 rispetto ai primi quattro giorni della scorsa settimana).

Sul fronte ricoveri, si osserva un nuovo calo dei pazienti in area non critica (488), mentre salgono a 20 i positivi in rianimazione.

Non muta l'andamento provinciale dei nuovi contagi: Bari, Lecce e Taranto restano le province con il più alto numero di casi; sono invece 521 le nuove positività riscontrate nel Foggiano, 415 nel Brindisino e 304 nella Bat. Completano il dato odierno 149 casi riferiti a residenti fuori regione e persone di provincia non definita.