Boom di contagi in Puglia: oltre 7300 nuovi casi e tasso di positività al 31%

Sale sempre di più la curva dei contagi in Puglia. Il picco settimanale consueto del martedì rappresenta anche il dato più elevato degli ultimi due mesi. Sono, infatti, 7387 i casi registrati oggi su 23371 tamponi processati, per un tasso di positività che supera il 31,5%. Per trovare un dato giornaliero più elevato, bisogna tornare al 27 aprile, quando in Puglia si registrarono 8030 casi. Sono 5 le persone decedute.

L'impennata di contagi si riverbera soprattutto nelle tre province più estese della regione, ovvero Bari (2319), Lecce (1562) e Foggia (1104), che fanno registrare insieme quasi 5mila casi. Seguono Taranto con 926, Bat con 709 e Brindisi con 647. Si segnalano, inoltre, 94 casi riferiti a residenti fuori regione e 26 di provincia non definita.

Rispetto a ieri salgono di una sola unità i ricoverati (270 in area medica e 10 in terapia intensiva), mentre si riavvicina a quota 40mila il dato delle persone attualmente positive.