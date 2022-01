Covid, lieve calo dei casi in Puglia: nel Foggiano oltre 1200 nuovi positivi

È di 1268 nuovi casi il bilancio odierno dei contagi nella provincia di Foggia. Come riporta il nuovo bollettino della Regione, in Puglia sono stati individuati 7855 nuovi positivi su un totale di 69159 tamponi (tasso di positività all’11,4%). Per quanto riguarda le altre province, 2370 casi sono stati registrati a Bari, 1581 a Lecce, 991 a Taranto, 807 nella Bat e 758 nella provincia di Brindisi.

Sono 13 le persone decedute, per un totale che sfiora i 7200 morti dall’inizio della pandemia.

Sale il dato dei positivi in area non critica, passato da 698 a 731, mentre scende di una unità (65) il numero di persone in terapia intensiva.

I casi totali sono giunti a quota 586407.