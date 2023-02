Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 28 febbraio 2023

Covid: nell’ultimo giorno di febbraio in Puglia sono stati registrati 304 nuovi casi su 6083 tamponi processati. Il tasso di positività è del 5%. Anche oggi in Puglia l’incidenza cumulativa scende, grazie ai 40 casi in meno rispetto al dato di martedì scorso.

In Puglia negli ultimi sette giorni sono stati registrati meno di 35 casi ogni 100mila abitanti (34,3). Restano tre le province con un dato inferiore a quello regionale: Barletta-Andria-Trani è la meno colpita (15,8). Nel Foggiano l’incidenza cumulativa è scesa a 18,9 casi ogni 100mila abitanti. Per trovare un dato simile bisogna tornare indietro di quasi due anni, al luglio del 2021, poco prima dell’avvento della variante Delta. Si rialza, ma resta sempre la terza a livello regionale, l’incidenza nella provincia di Taranto (26,7).

Stabili le situazioni nelle altre tre province. Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi contagi odierni, 112 sono i casi riscontrati nella provincia di Bari, 72 nella provincia di Lecce, 41 nella provincia di Taranto, 35 nella provincia di Brindisi, 24 nella provincia di Foggia e 17 nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Si segnalano, inoltre, 3 casi riferiti a persone residenti fuori dai confini della Puglia. Sale, seppur di pochissime unità (+47) il numero delle persone attualmente positive (3043); resta invariato il dato dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva, dove risultano ricoverati 6 persone per un tasso di occupazione di poco superiore all’1% (1,2%). Rispetto a ieri, si osserva un piccolo incremento del numero di posti letto occupati (tasso al 3,9%) nei reparti ordinari. Sul fronte dei decessi, il bollettino di oggi segnala 6 nuove vittime, per un totale di 209 morti registrati dall’inizio dell’anno (3,5 la media giornaliera).