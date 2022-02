Covid: 1537 nuovi casi in Puglia e 18 decessi

Sono 1.537 i nuovi casi Covid registrati in Puglia oggi, lunedì 28 febbraio, su 16.574 test giornalieri. Sono 18 le persone decedute. In provincia di Lecce sono 513 i nuovi casi, segue la provincia di Bari con 381 casi, in provincia di Foggia sono 242, nel Tarantino 141, nella Bat 135 e in provincia di Brindisi 103. I residenti fuori regione positivi sono 18 e 4 casi sono ancora da attribuire alla relativa provincia.

Le persone attualmente positive in Puglia sono 79.320, i ricoverati in area non critica sono 595 e 31 le persone in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia sono 734.229 i casi in Puglia, 115.199 nel Foggiano, 647.246 le persone guarite e 7.663 le persone decedute.

Il bollettino di lunedì 28 febbraio 2022.