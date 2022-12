Covid, 12 morti e quasi 2mila nuovi casi in Puglia: 10 persone lottano in terapia intensiva

Quasi 2mila nuove positività (1945 per la precisione) sono state rilevate oggi in Puglia, su 5621 tamponi processati. Alto il numero dei decessi, ben 12, che fanno salire oltre le 9400 unità il dato delle vittime accertate dall’inizio dell’emergenza pandemica.

Bari è la città con il più alto numero di casi registrati (590); seguono Lecce (459), Foggia (303), Taranto (254), Brindisi (182), Bat (120), residenti fuori regione (32) e persone di provincia non definita (5).

Scende nuovamente sotto il 10% il tasso di occupazione dei posti letto in area non critica (263), mentre restano 10 le persone ricoverate in terapia intensiva.