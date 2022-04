Covid: tasso di occupazione nelle terapie intensive scende al 4,3% in Puglia

Sono 4293 i casi di positività all'infezione da Covid-19 rilevati oggi in Puglia su 22761 tamponi processati (tasso di positività al 18,9%). Bari è l'unica provincia a far registrare oltre mille casi (1448). Seguono Lecce con 831 casi, Taranto con 696, Foggia con 520, Brindisi con 489 e Bat con 261. Altri 48 positività fanno riferimento a residenti fuori regione (34) e persone di provincia non definita (14).

Con i 3 decessi di oggi, sale a 8256 il numero delle vittime dall'inizio dell'epidemia.

Continua a scendere il numero delle persone ricoverate: 557 sono quelle in area non critica, 23 quelle in terapia intensiva. Il tasso di occupazione nelle rianimazioni scende al 4,3%, il dato più basso negli ultimi 43 giorni.

Con il dato di oggi, la Puglia chiude la settimana di monitoraggio con una incidenza di 860,7 casi per 100mila abitanti, in aumento rispetto alla scorsa settimana, ma in netta flessione rispetto ai 922,5 di soli due giorni fa.